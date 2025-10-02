В Госдуме назвали вывешивание списков должников за ЖКУ противозаконным

«Часто, чтобы обойти данную норму закона, управляющие компании вывешивают списки в формате “номер квартиры плюс сумма задолженности”, то есть без полного указания ФИО. Бытует мнение, что номер квартиры и сумма долга без иных сведений не считаются информацией, которая позволяет однозначно идентифицировать собственника. То есть это не персональные данные. Однако судебная практика показывает, что информация в формате “номер квартиры + сумма задолженности” может подпадать под статью 13.11 КоАП РФ, а может и не подпадать. Это будет зависеть от решения суда», — заключил он.