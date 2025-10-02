Более 5 км электросетей обновят на улице Карбышева во Владивостоке

Во Владивостоке ведутся масштабные работы по обновлению электросетей на улице Карбышева. Специалисты ВПЭС приступили к замене более 5 километров старых кабельных линий напряжением 6 киловольт в районе домов № 52 и № 54. Как отмечают в пресс-службе организации, существующие сети были проложены еще в 1960—1970-х годах и уже давно исчерпали свой эксплуатационный ресурс, сообщает ИА PrimaMedia.
Заменяемые сети больше не соответствуют современным требованиям, и их обновление стало необходимым для предотвращения перебоев с подачей электричества и обеспечения быстрой ликвидации возможных аварий.
Работы по раскопкам сопряжены с тяжелыми грунтовыми условиями, представляющими собой скальные образования. В связи с этим подрядчики используют гидромолоты для разрушения твердых пород и укладки новых кабельных линий. Несмотря на технические трудности, специалисты заверяют, что замена пройдет качественно и в запланированные сроки.
Отмечается, что мероприятия по модернизации не связаны со строительством новых жилых комплексов — работы направлены исключительно на улучшение существующей системы электроснабжения. После завершения всех этапов подрядчики также обязуются восстановить благоустройство затронутых участков.
Во ВПЭС подчёркивают, что проведенные работы повысят устойчивость городской инфраструктуры и обеспечат жителей микрорайона более стабильным и безопасным электроснабжением.
