Более 5 км электросетей обновят на улице Карбышева во Владивостоке

Во Владивостоке ведутся масштабные работы по обновлению электросетей на улице Карбышева. Специалисты ВПЭС приступили к замене более 5 километров старых кабельных линий напряжением 6 киловольт в районе домов № 52 и № 54. Как отмечают в пресс-службе организации, существующие сети были проложены еще в 1960—1970-х годах и уже давно исчерпали свой эксплуатационный ресурс, сообщает ИА PrimaMedia.