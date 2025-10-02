В Комсомольске-на-Амуре инспекторы ГАИ спасли котят, выброшенных на трассу

В среду, 1 октября, полицейские капитан Максим Лукоянов и старший лейтенант Роман Новиков заметили коробку у обочины во время службы и решили проверить её содержимое. Внутри они обнаружили нескольких беспомощных котят. Малыши, которых кто-то оставил возле дороги, оказались в опасной близости от автомобилей и бездомных собак.