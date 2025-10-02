Ричмонд
В Комсомольске-на-Амуре инспекторы ГАИ спасли котят, выброшенных на трассу

В Комсомольске-на-Амуре инспекторы ДПС спасли котят, выброшенных в коробке на оживленную трассу.

Источник: Соцсети

Об этом сообщили в Telegram-канале городской Госавтоинспекции.

В среду, 1 октября, полицейские капитан Максим Лукоянов и старший лейтенант Роман Новиков заметили коробку у обочины во время службы и решили проверить её содержимое. Внутри они обнаружили нескольких беспомощных котят. Малыши, которых кто-то оставил возле дороги, оказались в опасной близости от автомобилей и бездомных собак.

Понимая, что котята рискуют погибнуть, если оставить их на произвол судьбы, автоинспекторы немедленно обратились за помощью в службу защиты животных. Специалисты приняли «хвостиков» и обеспечили им необходимый уход.

Сейчас животные находятся в безопасности. Волонтёры пообещали, что найдут каждому котёнку заботливых хозяев.