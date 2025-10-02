NASA отправило в вынужденный отпуск 15 тысяч сотрудников из-за шатдауна

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) приостановило большую часть деятельности и отправило в вынужденный отпуск более 15 тысяч сотрудников вследствие шатдауна федерального американского правительства, свидетельствует план действий этого агентства.
Речь идёт о примерно 80 процентах штата организации. Всего в него входят 18 218 сотрудников. Работу продолжают свыше 3 тысяч человек.
Сейчас деятельность NASA сконцентрирована на эксплуатации Международной космической станции, сопровождении запушщенных спутников и осуществлении лунной программы Artemis. В агентстве заверили, что отправленные в отпуск сотрудники получат компенсацию после завершения шатдауна.
Напомним, в конце июля агентство Bloomberg предупредило, что NASA не исключало увольнения 20% сотрудников в рамках программы президента США Дональда Трампа по сокращению штата федеральных служащих. После вступления американского лидера в должность уйти из агентства согласились почти 870 человек.
Также сообщалось, что 30 сентября в США начался шатдаун. Работа федерального правительства была временно приостановлена в связи с разногласиями между представителями Республиканской и Демократической партиями в Сенате по поводу принятия бюджета.