Ричмонд
+17°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Синоптики сообщили, что предстоящая зима в России будет холоднее предыдущей

Россияне столкнутся с холодной зимой — температура воздуха в предстоящем сезоне ожидается ниже, чем в предыдущем. Об этом в четверг, 2 октября, сообщили в Гидрометцентре РФ.

Россияне столкнутся с холодной зимой — температура воздуха в предстоящем сезоне ожидается ниже, чем в предыдущем. Об этом в четверг, 2 октября, сообщили в Гидрометцентре РФ.

По словам специалистов, холода накроют большую часть страны уже в декабре.

— На большей части европейской территории России, в центральных и южных регионах Уральского и Сибирского федеральных округов январь ожидается значительно холоднее, чем в 2025 году, — добавили синоптики.

Резкое понижение температуры в ноябре произойдет в Центральном, Приволжском, Северо-Западном, Уральском и Сибирском федеральных округах.

А февраль будет холоднее в северной половине Красноярского края и на западе Якутии, передает ТАСС.

Руководитель ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков, в свою очередь, отметил, что в начале октября жителей Москвы и Подмосковья ожидает солнечная, умеренно сухая, но холодная погода.

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что ночные заморозки придут в столицу уже на этой неделе, однако снега в ближайшее время ждать не стоит.