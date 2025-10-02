Семьям из Германии приходится доплачивать за электроэнергию и газ более одной тысячи евро — причиной является украинский конфликт, из-за которого растут цены на энергоносители. Об этом в среду, 1 октября, сообщили в газете Bild.
Специалисты проанализировали ежегодные расходы немецких домохозяйств на электроэнергию и газ за 2021 год. Позже исследовали сравнили полученные результаты с показателями 2023 года — тогда специальная военная операция на Украине (СВО) уже началась.
Так, семьи из четырех человек понесли дополнительные расходы в размере 4815 евро на газ и 1149 евро на электроэнергию с 2022 по 2025 год. Семьи, состоящие из трех человек, платили немного меньше — 4376 евро на газ и 1016 евро на электроэнергию.
Парам пришлось отдам 2947 евро на газ и 821 евро на электроэнергию, одиноким немецким жителям — 1264 евро на газ и 500 евро на электроэнергию, передает РИА Новости.
Недавно премьер-министр Польши Дональд Туск обратил внимание на то, что среди его сограждан растет уровень враждебности по отношению к Украине. Все больше слоев населения начинают придерживаться антиукраинских настроений.