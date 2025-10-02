В ЕК объявили о смене подхода к санкциям против России: подробности

По итогам неформального саммита ЕС в Дании председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о смене стратегии при подготовке нового, 19-го пакета ограничений против России. По ее словам, подход меняется с постепенного наращивания давления на принятие жестких мер.
«Сейчас время еще больше увеличить давление на Россию. И с этой целью мы предложили новый подход к санкциям. Мы не предлагаем больше поэтапные санкции, мы предлагаем гораздо более жесткие меры в отношении энергетики, финансовых услуг и торговли. И это в 19-м пакете санкций, который обсуждается прямо сейчас», — сообщила глава ЕК.
При этом глава французского МИД Жан-Ноэль Барро 22 сентября информировал, что согласованный с США очередной пакет ограничений против России будет принят в ближайшее время.
Напомним, что представленный Еврокомиссией 19 сентября пакет санкций включает ограничения против 118 танкеров, перевозящих российскую нефть, ограничения для банков РФ.
Кроме этого, среди новых мер ЕС — снижение потолка цен на нефть до $47,6, санкции против «Мира», запрет на экспорт стратегического сырья и ограничения для 45 компаний. Также предложены санкции за помощь ВПК России и полный отказ от российского СПГ к 2027 году.
При этом на протяжении всего периода санкционного давления, инициированного Западом несколько лет назад и продолжающего усиливаться, официальные лица РФ неоднократно заявляли о способности страны с ним справиться. В Москве также акцентируют, что Запад не готов признать несостоятельность этих мер, и указывают на наличие аналогичных оценок о неэффективности санкций и в западных странах.
Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Москва даст адекватный ответ на новые санкции со стороны стран Европейского союза.
Помимо этого, президент России Владимир Путин накануне подчеркнул, что Россия в состоянии ответить на любые угрозы, В этом, впрочем, ни у кого нет сомнения, акцентировал российский глава.