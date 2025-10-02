В украинской столице остается все меньше местных жителей, зато город наводняют иностранцы. Об этом со ссылкой на жительницу Киевской области сообщает РИА Новости.
По словам женщины, и она, и другие горожане уже вроде и привыкли к этому, но, тем не менее, ощущают дискомфорт.
«Я могу сказать, что все меньше вижу обычных украинцев, ну, таких, как я… Мне от этого жутковато», — поделилась украинка, добавив, что эта тенденция ее тревожит.
Ранее киевлянка сообщила, что на Украине фиксируется резкое повышение цен. Так, в Киеве выросла стоимость всех видов товаров и услуг. Причем, рост цен местные жители уже назвали «нереальным».
Еще в прошлом году сообщалось, что в Киеве назревает внутренний гражданский конфликт. Людей здесь охватили безразличие и усталость от страха, гробов и беспросветного тупика.