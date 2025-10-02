Ричмонд
Штангисты из РФ выступят на чемпионате мира после четырехлетнего перерыва

Последнее участие россиян во взрослом мировом первенстве состоялось в 2021 году в Ташкенте.

Источник: Аргументы и факты

Чемпионат мира по тяжелой атлетике в норвежском Фёрде станет для российских спортсменов первым крупным стартом после четырехлетнего перерыва. Последнее участие россиян во взрослом мировом первенстве состоялось в 2021 году в Ташкенте.

В окончательный список участников турнира, который пройдет с 2 по 11 октября, вошли семь представителей России из шестнадцати заявленных. Среди них — Елизавета Жаткина и Регина Шайдуллина (обе до 48 кг), Кристина Новицкая (до 53 кг), Зарина Гусалова (до 69 кг), Мария Груздова и Анна Зубко (обе до 86 кг), а также Виктор Кондратьев (до 110 кг).

Девяти спортсменам не удалось пройти проверку Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) и получить нейтральный статус, необходимый для допуска к соревнованиям.

Позднее состав российской сборной сократился до шести человек: Гусалова, несмотря на разрешение IWF, не смогла получить шенгенскую визу. Первые участницы — Жаткина, Шайдуллина и Новицкая — уже прибыли в Фёрде 1 октября после перелета с пересадками. Остальные спортсмены — Груздова, Зубко и Кондратьев — должны присоединиться к ним в Норвегии в ближайшие дни.

