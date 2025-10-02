Штангисты из РФ выступят на чемпионате мира после четырехлетнего перерыва

В окончательный список участников турнира, который пройдет с 2 по 11 октября, вошли семь представителей России из шестнадцати заявленных. Среди них — Елизавета Жаткина и Регина Шайдуллина (обе до 48 кг), Кристина Новицкая (до 53 кг), Зарина Гусалова (до 69 кг), Мария Груздова и Анна Зубко (обе до 86 кг), а также Виктор Кондратьев (до 110 кг).