В Прикамье проживает 739 тысяч пенсионеров

В Прикамье проживает около 739 тысяч человек старше 55 лет, что составляет почти треть населения края. Для них создаются условия для активной жизни: работают творческие мастерские, спортивные секции, развивается «серебряный туризм» и волонтерские программы. На портале «Управляем вместе» собрана информация о почти 1700 местах, где пожилые люди могут найти занятия по интересам — от обучения танцам и цифровым технологиям до участия в фестивалях.