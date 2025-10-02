В Прикамье проживает 739 тысяч пенсионеров

На заседании правительства Пермского края в Международный день пожилых людей обсудили поддержку старшего поколения. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Пермского края.
В Прикамье проживает около 739 тысяч человек старше 55 лет, что составляет почти треть населения края. Для них создаются условия для активной жизни: работают творческие мастерские, спортивные секции, развивается «серебряный туризм» и волонтерские программы. На портале «Управляем вместе» собрана информация о почти 1700 местах, где пожилые люди могут найти занятия по интересам — от обучения танцам и цифровым технологиям до участия в фестивалях.
Особое внимание уделяется здоровью: в 2025 году диспансеризацию пройдут 89% пожилых жителей — более 418 тысяч человек. Это позволяет вовремя выявлять заболевания и оказывать необходимую помощь. Сейчас на социальном сопровождении находятся 26 тысяч человек, а 23 тысячи получают услуги на дому.