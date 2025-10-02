В Москве ввели новые штрафы за неправильный выгул собак

В Москве введены новые штрафы за нарушение правил выгула и регистрации собак, содержания домашних животных, а также за нарушения в работе приютов и обращении с безнадзорными животными. Соответствующий закон подписал мэр города Сергей Собянин.
Ранее Московская городская дума увеличила размеры штрафов за несоблюдение правил содержания домашних питомцев: теперь для граждан максимальный штраф составляет до 3000 рублей, для должностных лиц — до 15 000 рублей, а для юридических лиц — до 30 000 рублей.
В документе также указано, что за нарушение требований по содержанию домашних животных должностным лицам грозит штраф от 5 000 до 15 000 рублей, юридическим лицам — от 15 000 до 30 000 рублей. За несоблюдение порядка организации работы приютов штрафы для должностных лиц составляют от 5 000 до 15 000 рублей, для юридических лиц — от 15 000 до 30 000 рублей.
Кроме того, нарушение правил обращения с безнадзорными животными влечет наложение штрафа: для граждан — от 3 000 до 5 000 рублей, для должностных лиц — от 5 000 до 15 000 рублей, а для юридических лиц — от 30 000 до 50 000 рублей.
