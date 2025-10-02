В Москве ввели новые штрафы за неправильный выгул собак

В документе также указано, что за нарушение требований по содержанию домашних животных должностным лицам грозит штраф от 5 000 до 15 000 рублей, юридическим лицам — от 15 000 до 30 000 рублей. За несоблюдение порядка организации работы приютов штрафы для должностных лиц составляют от 5 000 до 15 000 рублей, для юридических лиц — от 15 000 до 30 000 рублей.