Максим Галкин* может лишиться своего имени: заявление об этом уже поступило

Недавно сообщалось, что певица винит своего мужа Максима Галкина* в том, что ей пришлось уехать из России и теперь у нее нет возможности вернуться. Уточнялось, что Примадонна хотела, чтобы ее дети учились в России, но вскоре стало понятно, что такой вариант невозможен. Все из-за ПМЖ на Кипре, внимания прессы и критики со стороны соотечественников, отмечает издание.