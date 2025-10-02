Максим Галкин* может лишиться своего имени: заявление об этом уже поступило

Роспатент получил запрос на отмену правовой охраны товарного знака «Максим Галкин»*, зарегистрированного на ликвидированное предпринимательство. В случае положительного решения ведомства, право на этот бренд может перейти к другому лицу. Об этом сообщает RT.
«Это означает, что после аннулирования защиты Галкин лишится исключительных прав на собственное имя», — говорится в сообщении.
Уточняется, что основанием для прекращения охраны стало закрытие ИП, на которое был зарегистрирован товарный знак. Согласно данным Единого реестра юридических лиц, ИП Максима Галкина было ликвидировано 18 января 2023 года по его собственному решению.
По данным источника, заявление о прекращении охраны товарного знака подал Анатолий Аронов, руководитель «Первой патентной компании».
«Зачем нужен этот товарный знак, если им всё равно уже некому пользоваться? Приходится вот так вычищать поле, чтобы ничего не мешало», — заявил он.
В то же время Аронов не стал раскрывать свои дальнейшие планы, касающиеся бренда иноагента-юмориста.
Уехавший из России юморист Максим Галкин* погасил задолженность за электроэнергию. Согласно предоставленным данным, в июне долг артиста достигал 432 тысяч рублей.
Ранее Черемушкинский суд Москвы рассматривал иск компании к комику из-за неоплаченного долга за электроэнергию, превышающего полмиллиона рублей. Дело касалось замка в подмосковной деревне Грязь, где шоумен жил вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми.
Недавно сообщалось, что певица винит своего мужа Максима Галкина* в том, что ей пришлось уехать из России и теперь у нее нет возможности вернуться. Уточнялось, что Примадонна хотела, чтобы ее дети учились в России, но вскоре стало понятно, что такой вариант невозможен. Все из-за ПМЖ на Кипре, внимания прессы и критики со стороны соотечественников, отмечает издание.
Напомним, пару лет назад во время выступления в кипрском городе Лимассол, юморист Максим Галкин* признался, что сожалеет о невозможности зарабатывать в России и не гордится своим статусом иноагента.
*Признан Минюстом РФ иноагентом на территории России.