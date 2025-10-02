Ричмонд
В России объявили в международный розыск еще одного иноагента: кого на этот раз ищут правоохранители

Журналистка «Дождя»* Ратникова** объявлена в международный розыск.

Источник: Комсомольская правда

Журналистку телеканала «Дождь»* Валерию Ратникову** объявили в международный розыск. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает РИА Новости.

«Ратникова* 25 сентября 2025 года объявлена в международный розыск», — уточнил собеседник агентства.

В начале сентября этого года Валерия Ратникова** объявлена в розыск по уголовной статье. Иноагенту вменяют пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ. Журналистке грозит до десяти лет лишения свободы.

Политический блогер Максим Кац** объявлен в розыск по линии всех государств-членов Интерпола. В данный момент в объединение входят 196 стран. Это сильно ограничивает блогеру возможность скрыться от оперативно-розыскных мероприятий.

Также сообщалось, что МВД России объявило в розыск комика Антона Пикули** (Устимова**) по уголовной статье. Он известен своими антироссийскими высказываниями, а также сотрудничал с организациями, запрещенными в России.

*признан СМИ-иноагентом на территории РФ.

** — Физическое лицо, внесенное в реестр иноагентов Минюста.