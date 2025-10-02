13-летний подросток на питбайке устроил гонки с полицией в Тайшете. Юный водитель ехал с пассажиром без шлемов, а при попытке госинспекторов остановить его, попытался скрыться. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД по региону.
После непродолжительного преследования полицейские остановили несовершеннолетнего водителя. На место происшествия были вызваны законные представители. В отношении отца ребенка сотрудники Госавтоинспекции составили административный протокол. Как пояснил родитель, сын поехал на мототехнике к бабушке с его разрешения. Теперь будет рассмотрен вопрос о привлечении родителей к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и постановке на профилактический учет.
