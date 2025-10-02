Подросток на питбайке устроил гонки с полицией в Тайшете

После непродолжительного преследования полицейские остановили несовершеннолетнего водителя. На место происшествия были вызваны законные представители. В отношении отца ребенка сотрудники Госавтоинспекции составили административный протокол. Как пояснил родитель, сын поехал на мототехнике к бабушке с его разрешения. Теперь будет рассмотрен вопрос о привлечении родителей к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и постановке на профилактический учет.