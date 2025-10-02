В Тайшете с 1 ноября вырастет стоимость проезда в общественном транспорте

Как сообщает пресс-служба мэрии города, это коснётся маршрутов с нерегулируемым тарифом: № 1, № 3, № 3Б, № 4 и № 4А, где стоимость проезда устанавливают сами транспортные компании. На маршруте № 11 сохранится действующий тариф в 35 рублей благодаря субсидиям. Эта стоимость не изменится по меньшей мере до конца 2025 года.