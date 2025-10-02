Страны G7 допустили использование активов РФ для поддержки Украины

Министры финансов G7 на виртуальной встрече договорились о совместной разработке различных способов финансирования Украины, в том числе с привлечением замороженных российских активов.
«Мы разрабатываем широкий спектр вариантов удовлетворения финансовых потребностей Украины… среди прочего, эти меры включают скоординированное использование полной ценности замороженных суверенных активов России», — следует из текста сообщения.
В заявлении акцентируется, что государства «Группы семи» ведут разработку «широкого спектра» мер, направленных на покрытие финансовых нужд Украины.
Подчеркивается, что «Большая семерка» обязуется действовать в полном соответствии с нормами права своих стран.
При этом накануне, по заявлению министров финансов «Группы семи», альянс изучает возможность ужесточения мер в отношении государств, наращивающих импорт российской нефти и содействующих обходу санкционных ограничений.