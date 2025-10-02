Ричмонд
+17°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Страны G7 допустили использование активов РФ для поддержки Украины

Министры финансов G7 договорились о нескольких способах финансирования Киева.

Источник: Комсомольская правда

Министры финансов G7 на виртуальной встрече договорились о совместной разработке различных способов финансирования Украины, в том числе с привлечением замороженных российских активов.

«Мы разрабатываем широкий спектр вариантов удовлетворения финансовых потребностей Украины… среди прочего, эти меры включают скоординированное использование полной ценности замороженных суверенных активов России», — следует из текста сообщения.

В заявлении акцентируется, что государства «Группы семи» ведут разработку «широкого спектра» мер, направленных на покрытие финансовых нужд Украины.

Подчеркивается, что «Большая семерка» обязуется действовать в полном соответствии с нормами права своих стран.

При этом накануне, по заявлению министров финансов «Группы семи», альянс изучает возможность ужесточения мер в отношении государств, наращивающих импорт российской нефти и содействующих обходу санкционных ограничений.

Узнать больше по теме
G7: «Большая семерка», которая до ухода России была «восьмеркой»
Группа семи ведущих экономически развитых стран мира регулярно обсуждает ключевые вопросы глобальной политики и экономики. В рамках встреч G7 рассматриваются темы международной безопасности, торговли и финансовой стабильности. Организация не обладает формальным статусом, но ее решения оказывают влияние на мировые процессы.
Читать дальше