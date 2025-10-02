Ричмонд
Дроны «Герань» ВС РФ начали наносить удары по движущимся целям

Впервые модернизированным российским беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) «Герань» удалось успешно атаковать вражеский железнодорожный эшелон во время движения. Об этом в среду, 1 октября, сообщили в Telegram-канале «Военкоры Русской Весны» («РВ»).

Удар был нанесен по поезду с топливом — он ехал в Черниговской области, примерно в 150−200 километрах от границы. Сначала первый БПЛА поразил локомотив, из-за чего эшелон остановился.

Последующие беспилотники уже наносили удары по платформам и цистернам. Среди обломков — мини-компьютер Nvidia, который способен одновременно вести обработку видео и распознавать цели, сравнивая их с загруженными в память моделями.

На этом возможности «Герани» не заканчиваются — в беспилотники установлены камеры ночного видения, системы наведения. Помимо этого, они могут поддерживать связь с оператором на расстоянии в сотни километров, уточнили в публикации.

30 сентября дроны армии России типа «Герань» также ударили по центру Днепропетровска, где находился кол-центр украинских мошенников. Оттуда злоумышленники вымогали деньги у российских граждан.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
