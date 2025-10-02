Ричмонд
Студенты-медики активнее трудоустраиваются в Новосибирской области

В Новосибирской области продолжается проект по трудоустройству студентов-медиков в региональные больницы.

Источник: Freepik

Он стартовал в 2022 году, когда первые пять участников начали работать в двух районных медучреждениях. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава региона.

С тех пор проект значительно расширился: в 2025 году к нему подключились уже 46 организаций. Летом в них трудились 311 студентов Новосибирского медуниверситета и медколледжа — это почти на 78% больше, чем годом ранее, сообщили в пресс-службе Минздрава региона.

Будущих врачей распределяли в поликлиники, стационары и службы скорой помощи. В зависимости от курса обучения они занимали должности младшего или среднего медперсонала. За каждым закреплялся наставник, помогавший применить на практике полученные знания.