Студенты-медики активнее трудоустраиваются в Новосибирской области

Он стартовал в 2022 году, когда первые пять участников начали работать в двух районных медучреждениях. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава региона.
С тех пор проект значительно расширился: в 2025 году к нему подключились уже 46 организаций. Летом в них трудились 311 студентов Новосибирского медуниверситета и медколледжа — это почти на 78% больше, чем годом ранее, сообщили в пресс-службе Минздрава региона.
Будущих врачей распределяли в поликлиники, стационары и службы скорой помощи. В зависимости от курса обучения они занимали должности младшего или среднего медперсонала. За каждым закреплялся наставник, помогавший применить на практике полученные знания.