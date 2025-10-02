Студенты-медики активнее трудоустраиваются в Новосибирской области

С тех пор проект значительно расширился: в 2025 году к нему подключились уже 46 организаций. Летом в них трудились 311 студентов Новосибирского медуниверситета и медколледжа — это почти на 78% больше, чем годом ранее, сообщили в пресс-службе Минздрава региона.