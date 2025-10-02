Проезд на маршрутках в микрорайон Березовый подорожал до 65 рублей

В Иркутске с 1 октября 2025 года стоимость проезда на маршрутах № 454 «микрорайон Березовый — областная больница» и № 455 «микрорайон Березовый — улица Жуковского» увеличилась до 65 рублей. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.
Цена при оплате проезда за наличный и безналичный расчет будет оплачиваться по единому тарифу. До 1 октября цена за проезд при оплате наличными обходилась жителям микрорайона Берёзовый дешевле, чем за безналичный расчёт.
Стоимость проезда по Иркутску с 6.00 до 20.00 составляет 40 рублей, а после 20.00 — 45 рублей.
Ранее агентство сообщало, что проезд в междугородних автобусах № 372 и № 375 по маршруту Ангарск — Иркутск подорожает до 190 рублей.