Проезд на маршрутках в микрорайон Березовый подорожал до 65 рублей

Цена за проезд при оплате за наличный и безналичный расчёт будет одинаковой.

Источник: Freepik

В Иркутске с 1 октября 2025 года стоимость проезда на маршрутах № 454 «микрорайон Березовый — областная больница» и № 455 «микрорайон Березовый — улица Жуковского» увеличилась до 65 рублей. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Цена при оплате проезда за наличный и безналичный расчет будет оплачиваться по единому тарифу. До 1 октября цена за проезд при оплате наличными обходилась жителям микрорайона Берёзовый дешевле, чем за безналичный расчёт.

Стоимость проезда по Иркутску с 6.00 до 20.00 составляет 40 рублей, а после 20.00 — 45 рублей.

Ранее агентство сообщало, что проезд в междугородних автобусах № 372 и № 375 по маршруту Ангарск — Иркутск подорожает до 190 рублей.