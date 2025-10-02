Полиция прекратила уголовное преследование Гуфа по делу о грабеже

В конце октября 2024 года у репера возник конфликт из-за желания администрации сауны взыскать штраф за курение в помещении. После отказа Долматова и его приятеля платить, администратор вызвала знакомого — сотрудника правоохранительных органов, который стал требовать оплату, угрожая последствиями. Музыкант ударил по голове сотрудника, который находился не при исполнении. В отношении рэпера и его приятеля было возбуждено уголовное дело о грабеже, а также составлен административный протокол за мелкое хулиганство.