Россиян предупредили о зиме холоднее предыдущей

«Практически на всей территории России средняя температура декабря предполагается ниже, чем в 2024 году», — говорится в прогнозе. Его передает ТАСС. На большей части европейской территории России, а также в центральных и южных районах Уральского и Сибирского федеральных округов, январь будет существенно холоднее, чем в аналогичный период 2025 года.