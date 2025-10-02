Россиян предупредили о зиме холоднее предыдущей

Гидрометцентр прогнозировал более холодную зиму в России.
Текущий зимний сезон на большей части России будет значительно холоднее предыдущего. Такой прогноз сделал Гидрометцентр РФ. Средняя температура в декабре окажется ниже уровня 2024 года.
«Практически на всей территории России средняя температура декабря предполагается ниже, чем в 2024 году», — говорится в прогнозе. Его передает ТАСС. На большей части европейской территории России, а также в центральных и южных районах Уральского и Сибирского федеральных округов, январь будет существенно холоднее, чем в аналогичный период 2025 года.
В Гидрометцентре добавили, что ниже, чем в ноябре 2024 года, средняя месячная температура воздуха ожидается на севере Центрального и Приволжского федеральных округов, в Северо-Западном федеральном округе, на севере Уральского федерального округа, в северных и центральных районах Сибирского федерального округа. Февраль будет холоднее в северной половине Красноярского края и на западе Якутии.
Однако в марте на большей части РФ среднемесячная температура будет выше нормы. Температура около нормы предполагается на юге ЕТР, на юге Сибирского федерального округа, в Дальневосточном федеральном округе, за исключением запада Якутии.
Ранее сообщалось, что предстоящая зима, согласно прогнозам метеорологов, будет серьезным испытанием для населения страны. Ожидается, что вместо традиционных продолжительных морозов и интенсивных снегопадов жителей ждут резкие температурные колебания: периоды потепления будут стремительно сменяться похолоданиями. Основной сложностью станут ледяные дожди, а не снежные осадки. Подобная нестабильность погодных условий связана с продолжающимися климатическими изменениями, которые уже существенно повлияли на привычный характер российской зимы, сделав ее менее предсказуемой.