Эксперт рассказала, как избежать проблем с глазами из-за косметики

Офтальмолог Голубева: избегайте просроченной косметики, чтобы не повредить глаза.

Источник: Комсомольская правда

Россиянам дали важные рекомендации по безопасному использованию косметики, чтобы не навредить глазам. Как и любые другие средства, она требует внимательного подхода, чтобы избежать неприятных последствий. Об этом KP.RU рассказала офтальмолог МНТК «Микрохирургия глаза» им. С. Н. Федорова Минздрава России Олеся Голубева.

— Выбирайте правильную косметику: на которой есть указание о дерматологической и офтальмологической безопасности. Пользуйтесь своей косметикой индивидуально, не давайте ее никому. Вы же зубную щетку не даете? — сказала Голубева.

Также эксперт посоветовала быть осторожными при применении туши, карандашей и лайнеров. Чтобы не повредить глаза, следует избегать случайного попадания этих средств в глаз.

— Тщательно смывайте макияж перед сном. Если косметика хотя бы один раз вызвала зуд, отек, покраснение глаз — больше ей не стоит пользоваться, — отметила специалист.

По ее словам, просроченная косметика также может быть опасной для здоровья, поэтому важно следить за сроком годности средств.