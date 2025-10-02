Эксперт рассказала, как избежать проблем с глазами из-за косметики

Россиянам дали важные рекомендации по безопасному использованию косметики, чтобы не навредить глазам. Как и любые другие средства, она требует внимательного подхода, чтобы избежать неприятных последствий. Об этом KP.RU рассказала офтальмолог МНТК «Микрохирургия глаза» им. С. Н. Федорова Минздрава России Олеся Голубева.