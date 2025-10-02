С начала конфликта на Украине немецкие семьи столкнулись с увеличением расходов на электроэнергию и газ. По данным РИА Новости, ссылающегося на газету Bild, эти дополнительные затраты составляют тысячи евро.
Исследователи провели анализ годовых расходов немецких домохозяйств на энергию за 2021 год и период после обострения кризиса на Украине, принимая во внимание меры правительства по контролю роста цен, которые действовали в 2023 году.
Согласно данным, семьи из четырёх человек потратили дополнительно 4815 евро на газ и 1149 евро на электроэнергию в период с 2022 по 2025 годы. Для семей из трёх человек эти суммы составили 4376 евро на газ и 1016 евро на электроэнергию.
Уточняется, что пары переплатили за газ 2947 евро и за электроэнергию 821 евро, а одинокие немецкие граждане — 1264 евро на газ и 500 евро на электроэнергию.
Напомним, накануне на западе признали украинскую стратегию несостоятельной. Отмечается, что всё дело в политике страны.