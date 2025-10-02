Bild: семьи из Германии переплатили за газ и свет из-за конфликта на Украине

Согласно данным, семьи из четырёх человек потратили дополнительно 4815 евро на газ и 1149 евро на электроэнергию в период с 2022 по 2025 годы. Для семей из трёх человек эти суммы составили 4376 евро на газ и 1016 евро на электроэнергию.