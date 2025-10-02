Джерелиевский: кол-центры мошенников на Украине являются военными целями

«На мой взгляд, подобные кол-центры — абсолютно законные военные цели. Ведь мошенники, которые в них работают, не только лишают россиян денег, но также в сотрудничестве с украинскими спецслужбами занимаются вербовкой наших граждан из незащищенных слоев населения для выполнения разовых террористических акций. Цель таких действий — дестабилизировать ситуацию в России в целом», — сказал Джерелиевский.