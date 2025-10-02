Ричмонд
Джерелиевский: кол-центры мошенников на Украине являются военными целями

В Днепропетровске точечным ударом был уничтожен кол-центр мошенников. Джерелиевский пояснил, почему такие объекты являются законной военной целью.

Источник: Аргументы и факты

Мошеннические кол-центры на Украине являются закоными военными целями для российской армии, сказал в беседе с aif.ru военный эксперт Борис Джерелиевский.

Как сообщалось, в Днепропетровске атаке подвергся кол-центр телефонных мошенников, действовавших против россиян. Отмечалось, что удар был нанесен точечно.

«На мой взгляд, подобные кол-центры — абсолютно законные военные цели. Ведь мошенники, которые в них работают, не только лишают россиян денег, но также в сотрудничестве с украинскими спецслужбами занимаются вербовкой наших граждан из незащищенных слоев населения для выполнения разовых террористических акций. Цель таких действий — дестабилизировать ситуацию в России в целом», — сказал Джерелиевский.

Ранее Джерелиевский допустил, что уничтоженная в Днепропетровской области разведгруппа ГУР Украины могла готовить диверсию в тылу РФ.