В Красноярске более 350 железнодорожников стали донорами крови и костного мозга

За 9 месяцев железнодорожники сдали в мобильных пунктах почти 160 литров крови.

Источник: КрасЖД

Более 350 работников Красноярской железной дороги приняли участие в акции «Я — донор!», которую магистраль проводила в краевом центре в 2025 году. 30 из них стали донорами впервые.

В целом, за 9 месяцев железнодорожники сдали в мобильных пунктах почти 160 литров крови.

Также в этом году 9 железнодорожников пополнили Федеральный регистр доноров костного мозга. Трансплантация стволовых клеток костного мозга в некоторых случаях становится единственным шансом на спасение больных, страдающих онкогематологическими заболеваниями.

Отметим, что добровольческая акция «Я — донор» проходит на КрасЖД с 2011 года и стала неотъемлемой частью жизни всех железнодорожников, которые хотят помочь людям. Ее поддерживает Красноярский краевой центр крови № 1, который организует работу мобильных комплексов.