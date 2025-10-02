В Красноярске более 350 железнодорожников стали донорами крови и костного мозга

Отметим, что добровольческая акция «Я — донор» проходит на КрасЖД с 2011 года и стала неотъемлемой частью жизни всех железнодорожников, которые хотят помочь людям. Ее поддерживает Красноярский краевой центр крови № 1, который организует работу мобильных комплексов.