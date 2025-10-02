Ричмонд
Авария заблокировала движение на Ипподромской в Новосибирске

Столкновение седана и автокрана парализовало движение в сторону Дуси Ковальчук, образовалась пробка.

Источник: 2GIS

На Ипподромской улице в Новосибирске произошло серьёзное ДТП, заблокировавшее три из четырёх полос движения. По предварительной информации, столкновение произошло между седаном и автокраном, которые выезжали от дома № 50а, корпус 1, и не смогли договориться о распределении дорожного пространства, пишет ACT-54.

В настоящее время движение в сторону улицы Дуси Ковальчук значительно затруднено. На подъездах к месту аварии активно формируется затор. Автомобилистам рекомендуется выбирать альтернативные маршруты для объезда участка дорожно-транспортного происшествия.

Сотрудники ГИБДД работают на месте аварии, регулируя движение и оформляя произошедшее. Время полного восстановления транспортного потока пока не уточняется.