Авария заблокировала движение на Ипподромской в Новосибирске

На Ипподромской улице в Новосибирске произошло серьёзное ДТП, заблокировавшее три из четырёх полос движения. По предварительной информации, столкновение произошло между седаном и автокраном, которые выезжали от дома № 50а, корпус 1, и не смогли договориться о распределении дорожного пространства, пишет ACT-54.