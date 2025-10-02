Предметы быта и уцелевшее после пожара: в Красноярске открылась бесплатная выставка экспонатов с известных мест раскопок

В краевой столице 1 октября открылась выставка «Красноярск археологический». Она приурочена к VII (XXIII) Всероссийскому археологическому съезду, который впервые пройдкт в Красноярске
На выставке будут представлены результаты полевых археологических исследований Сибирского федерального университета на исторических памятниках Красноярска — острожной крепости, уездного и губернского города, а также окрестных сельских поселений и Успенского монастыря.
Место проведения выставки, Культурно-исторический центр «Успенский», выбран не случайно. На месте его постройки в 2014 году были проведены раскопки, в ходе которых найдены предметы, часть которых будет представлена на выставке. Эти предметы составили основой фонд Нового времени в Музее археологии и этнографии Енисейской Сибири Гуманитарного Института СФУ.
Значительная часть экспонатов выставки была обнаружена при раскопках Красноярского острога в 2024 году на месте реставрации объектов культурного наследия «Дома Кусковых» и «Жилого дома Н. А. Фон-Эзерского», расположенных на улице Карла Маркса. Их дополняют предметы, найденные на территории Исторического квартала и Новобазарной площади. Полевые исследования проводились совместной работой с партнерами Сибирского федерального университета: АО «Исторический квартал» и ООО «СК “Георг”.
Выставка условно делится на две локации. В первой представлена посуда для хранения, готовки и принятия пищи горожанами
Выставка продлится до 21 октября 2025 года.
Организаторы выставки: ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет», АО «Исторический квартал», ООО «СК “Георг”, Структурное подразделение ГЦНТ — Культурно-исторический центр “Успенский”.