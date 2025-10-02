Ричмонд
Предметы быта и уцелевшее после пожара: в Красноярске открылась бесплатная выставка экспонатов с известных мест раскопок

На выставке будут представлены результаты полевых археологических исследований СФУ на исторических памятниках Красноярска.

Источник: СФУ

В краевой столице 1 октября открылась выставка «Красноярск археологический». Она приурочена к VII (XXIII) Всероссийскому археологическому съезду, который впервые пройдкт в Красноярске 6—10 октября.

На выставке будут представлены результаты полевых археологических исследований Сибирского федерального университета на исторических памятниках Красноярска — острожной крепости, уездного и губернского города, а также окрестных сельских поселений и Успенского монастыря.

Место проведения выставки, Культурно-исторический центр «Успенский», выбран не случайно. На месте его постройки в 2014 году были проведены раскопки, в ходе которых найдены предметы, часть которых будет представлена на выставке. Эти предметы составили основой фонд Нового времени в Музее археологии и этнографии Енисейской Сибири Гуманитарного Института СФУ.

Значительная часть экспонатов выставки была обнаружена при раскопках Красноярского острога в 2024 году на месте реставрации объектов культурного наследия «Дома Кусковых» и «Жилого дома Н. А. Фон-Эзерского», расположенных на улице Карла Маркса. Их дополняют предметы, найденные на территории Исторического квартала и Новобазарной площади. Полевые исследования проводились совместной работой с партнерами Сибирского федерального университета: АО «Исторический квартал» и ООО «СК “Георг”.

Выставка условно делится на две локации. В первой представлена посуда для хранения, готовки и принятия пищи горожанами XVII—XIX вв. Здесь же материалы крупных пожаров 1773 и 1881 годов. Вторая локация посвящена быту и ремеслу горожан, которые отражаются в предметах из сохранившихся участков городского культурного слоя. Переход между ними площадками займут современные художественные работы учеников художественной школы «Открытая студия» и студентов Института архитектуры и дизайна СФУ.

Выставка продлится до 21 октября 2025 года.

Организаторы выставки: ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет», АО «Исторический квартал», ООО «СК “Георг”, Структурное подразделение ГЦНТ — Культурно-исторический центр “Успенский”.