Предметы быта и уцелевшее после пожара: в Красноярске открылась бесплатная выставка экспонатов с известных мест раскопок

Выставка условно делится на две локации. В первой представлена посуда для хранения, готовки и принятия пищи горожанами XVII—XIX вв. Здесь же материалы крупных пожаров 1773 и 1881 годов. Вторая локация посвящена быту и ремеслу горожан, которые отражаются в предметах из сохранившихся участков городского культурного слоя. Переход между ними площадками займут современные художественные работы учеников художественной школы «Открытая студия» и студентов Института архитектуры и дизайна СФУ.