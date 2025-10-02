Ричмонд
+17°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Перемены в верхах ООН: Небензя сделал заявление

Небензя: РФ намерена запустить в октябре процесс выбора нового Генсека ООН.

Источник: Комсомольская правда

Запуск процедуры избрания нового Генсека ООН запланирован Россией на октябрь, когда она будет председательствовать в Совете Безопасности. Об этом сообщил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на брифинге.

«Да, действительно, мы планируем начать процесс в ходе нашего председательства», — ответил Небензя на вопрос журналиста.

Согласно установленной процедуре, процесс выбора и назначения Генерального секретаря ООН инициируется совместным письменным обращением председателей Генеральной Ассамблеи (ГА) и Совета Безопасности организации.

При этом постпред акцентировал, что запуск процедуры в октябре не гарантирует формирование соответствующего письма именно в этом месяце. В качестве примера он привел прошлый раз, когда документ был подготовлен лишь в середине декабря.

Кроме этого, российский постпред встретился с новым американским коллегой Майклом Уолтцем. Российская сторона оценила беседу положительно.

«Он мне нравится. И я думаю, что это было, может быть, немного самонадеянно, но, думаю, это было взаимно», — поделился тогда Небензя.

Он также добавил, что санкционное давление ООН на Россию — невозможно.

Напомним, что полномочия нынешнего Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша истекают 31 декабря 2026 года. Процедура избрания его преемника является многоэтапной: отправной точкой служит совместное письмо председателей Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи. Далее процесс включает выдвижение кандидатур, представление ими своих программ и проведение неофициальных встреч-диалогов с претендентами.

Накануне стало известно, что с октября, когда ООН отмечает 80-летний юбилей, председательство в Совете Безопасности переходит к России сроком на один месяц.

Согласно информации, Россия вступит в должность председателя, сменив Южную Корею, а спустя календарный месяц передаст полномочия Сьерра-Леоне. Напомним, что в последний раз Москва координировала работу Совбеза в июле 2024 года. В обязанности председателя входит планирование работы на месяц, согласование внеплановых встреч и решение вопросов о том, как проводить заседания.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше