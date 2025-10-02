Ричмонд
Дандыкин: хвастаясь подлодками, Трамп пытается прикрыть проблемы США

Военный эксперт отметил, что именно российские подводные лодки превосходят американские.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп заявлениями о якобы превосходстве американских подводных лодок пытается прикрыть проблемы США. Такое мнение в беседе с aif.ru выразил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Напомним, Трамп накануне, выступая перед генералами, заявил, что США обходят Россию и Китай по подлодкам на 25 лет. Он поставил РФ на второе место, Китай — на третье.

Американский президент добавил, что, несмотря на якобы отставание, Россия догоняет США и через пять лет страны будут наравне.

«Трамп, очевидно, хвастается. Он вообще склонен считать, что все лучшее — американское. Эти заявления Трампа и создание в США Министерства войны говорят о том, что не все у них получается. Мы их подводные лодки видим в Тихом океане, они там как были, так и остаются. Наши за ними следят, они же пытаются следить за нами. Трамп пытается обвести всех вокруг пальца, с Европой у него получилось, а с Россией, Китаем и Индией — нет», — отметил эксперт.

Дандыкин подчеркнул, что именно российские подлодки обходят американские.

Ранее военный эксперт отметил, что по подлодкам Россия на поколение обходит США.

