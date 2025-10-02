На 1 млрд рублей сократился ущерб от лесных пожаров в Иркутской области

Ущерб от лесных пожаров сократился на 1 млрд рублей в Иркутской области. На 20% сократилось число возгораний растительности, сообщает ИА IrkutskMedia.
Как пишет Интерфакс, на пожароопасный период произошло 633 пожара. В 2024 году их было 793. Площадь составила 33,8 тысячи га — в 2024 году было 243 тысячи га. В первые сутки ликвидировали 70,6% возгораний.
Напомним, в Иркутской области под контролем МЧС России в три раза уменьшилось количество чрезвычайных ситуаций за три года. Число пострадавших во время бедствий сократилось при этом в 10 раз. Об этом сообщил глава МЧС России Александр Куренков на XII заседании Совместной коллегии МЧС Республики Беларусь, МЧС Республики Казахстан и МЧС России.