На 1 млрд рублей сократился ущерб от лесных пожаров в Иркутской области

Напомним, в Иркутской области под контролем МЧС России в три раза уменьшилось количество чрезвычайных ситуаций за три года. Число пострадавших во время бедствий сократилось при этом в 10 раз. Об этом сообщил глава МЧС России Александр Куренков на XII заседании Совместной коллегии МЧС Республики Беларусь, МЧС Республики Казахстан и МЧС России.