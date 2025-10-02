Гороскоп для всех знаков зодиака на 2 октября

У Раков ситуация может оказаться сложной, и вам потребуется время, чтобы разобраться в ней. Будьте осторожны с переоценкой своих возможностей и не путайте желаемое с действительным. Не забывайте про отдых, он важен, как никогда. Избегайте рисков, особенно в важных делах, и не спешите общаться со всеми, кто проявляет к вам интерес.