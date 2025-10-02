Эксперт рассказал, сможет ли Россия создать «суверенный» смартфон

— Это нереально. Причем не только для нас. Вы думаете айфон делается в Америке? Ничего подобного. Вся сборка это до недавнего времени огромные фабрики в Китае, а теперь уже в Индии. А комплектующие для айфонов делаются по всему миру. Процессоры — Тайвань, камеры — Япония, — подчеркнул Зенкевич.