Эксперт рассказал, сможет ли Россия создать «суверенный» смартфон

Идея создания суверенного отечественного смартфона в России кажется почти невозможной, уверен физик Андрей Зенкевич. Заведующий лабораторией функциональных материалов и устройств для наноэлектроники МФТИ пояснил, что даже самые известные бренды не производят свои устройства полностью на территории своей страны. Об этом эксперт рассказал KP.RU.
— Это нереально. Причем не только для нас. Вы думаете айфон делается в Америке? Ничего подобного. Вся сборка это до недавнего времени огромные фабрики в Китае, а теперь уже в Индии. А комплектующие для айфонов делаются по всему миру. Процессоры — Тайвань, камеры — Япония, — подчеркнул Зенкевич.
Эксперт отметил, что даже если в России удастся наладить производство некоторых компонентов, основная прибыль идет от разработки, а не от сборки. Например, себестоимость айфона составляет около 100 долларов, но его продают за 500 долларов, и разницу забирает разработчик — компания Apple.
Зенкевич подметил, что многие страны стремятся вернуть себе технологический суверенитет. Однако на практике все упирается в экономическую выгоду от международного разделения труда.
— На этом этапе все страны, в том числе и Россия, будут искать в микроэлектронике баланс между международным разделением труда — это приносит прибыль — и технологическим суверенитетом, что должно защитить в случае кризиса, — заключил физик.