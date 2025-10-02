Ричмонд
В условиях шатдауна в США объявился новый «лидер свободного мира»: у кого случился приступ гигантомании

Губернатор Калифорнии: Теперь я, Гевин Ньюсом, лидер свободного мира.

Источник: Комсомольская правда

На фоне начавшегося в Соединенных Штатах шатдауна, приостановки работы федерального правительства, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом выступил с весьма амбициозным заявлением, объявив себя «лидером свободного мира». Об этом политик заявил в соцсети Х.

«Хорошие новости, патриоты! Раз Вашингтон не работает, теперь я, Гэвин Ньюсом, лидер свободного мира», — написал глава штата.

Его «простая» программа полна популизма: Ньюсом обещает все, всем и, похоже, сразу. Это всеобщее здравоохранение, бесплатные школьные обеды и детские сады, высокооплачиваемые рабочие места и отмена «злых» тарифов.

Кроме того, в планах Ньюсома бесплатная раздача куриных яиц, субсидии на гель для волос, которые, впрочем, получат только «симпатичные демократы», легализация каннабиса и отмена сборов, которые добавляются к цене билетов на платформе Ticketmaster для фанатов Тейлор Свифт.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что его дипломатическая активность помогла предотвратить ряд крупных международных вооруженных конфликтов и назвал себя гарантом мира.

А Илон Маск в интервью с Джорданом Питерсоном назвал учение Иисуса мудрым, а себя — культурным христианином. По словам бизнесмена, есть огромная мудрость в том, чтобы подставить другую щеку, добавил бизнесмен.

