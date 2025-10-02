Кто получит новую семейную льготу в 2026 году

С 2026 года в России вступят в силу новые меры поддержки для семей с двумя и более детьми, которые предусматривают и налоговые вычеты, и ежегодные выплаты. По мнению авторов закона, это должно стать ощутимой поддержкой для миллионов семей по всей стране: снизить финансовую нагрузку на родителей и позволить направить дополнительные средства на образование, отдых и развитие детей. При этом части семей будет отказано в получении такого вида помощи. Конкретные цифры и условия получения льгот — в материале URA.RU.