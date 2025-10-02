Раскрыто место проживания бывшего телеведущего Ивана Урганта

Она призналась, что, подобно многим соотечественникам, испытывает ностальгию по ежевечерней программе, которая принесла ей не только известность, но и множество прекрасных воспоминаний. Однако надежды на возобновление съемок «Вечернего Урганта» с каждым годом постепенно угасают. Распространялась информация, что появление ведущего в проектах российского телевидения маловероятно из-за его определенных высказываний.