Раскрыто место проживания бывшего телеведущего Ивана Урганта

Бывшая соведущая Ивана Урганта раскрыла подробности о текущем местопребывании шоумена. Алла Михеева призналась, что регулярно видит телеведущего и поддерживает с ним общение.
Как выяснилось, Ургант и Михеева проживают по соседству. Несмотря на частые зарубежные поездки, связанные с профессиональной деятельностью, ведущий регулярно возвращается в московский дом. Однако свои визиты он предпочитает не афишировать, поскольку они неизменно вызывают повышенный интерес со стороны поклонников и средств массовой информации.
Телевизионная знаменитость также поделилась подробностями о взаимоотношениях с ведущим программы. Михеева отметила, что их общение продолжается.
Иван Андреевич — мой сосед, проживает в Москве через улицу от моего дома. Мы периодически совместно выступаем на различных мероприятиях, недавно проводили благотворительный аукцион в поддержку Центра лечебной педагогики, сообщила экс-коллега Урганта в интервью изданию «Леди Mail».
Она призналась, что, подобно многим соотечественникам, испытывает ностальгию по ежевечерней программе, которая принесла ей не только известность, но и множество прекрасных воспоминаний. Однако надежды на возобновление съемок «Вечернего Урганта» с каждым годом постепенно угасают. Распространялась информация, что появление ведущего в проектах российского телевидения маловероятно из-за его определенных высказываний.
