Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Politico: Неформальный саммит глав Евросоюза в Копенгагене зашел в тупик

Politico сообщает, что обсуждению обороны ЕС было посвящено около четырёх часов.

Источник: Комсомольская правда

Неформальный саммит глав стран Евросоюза, который прошёл в Копенгагене на фоне недавних инцидентов с дронами и самолётами в ряде европейских стран, зашёл в тупик. Об этом сообщает издание Politico.

«Давняя европейская проблема — бесконечные разговоры о кризисе вместо его реального решения — вновь вышла на первый план. Даже когда Европу атакуют дроны и самолёты, в условиях гибридных угроз, саммит снова упёрся в знакомую стену», — говорится в публикации.

Отмечается, что на саммите было много обсуждений. Только на тему обороны ЕС выделили около четырёх часов — в два раза больше, чем планировалось. Однако по сути дело почти не продвинулось, а ключевые вопросы остались без ответов.

Напомним, ранее представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что ЕС и НАТО регулярно обвиняют Россию в провокациях, не подкрепляя утверждения убедительными аргументами. По его словам, постоянные голословные обвинения в адрес Москвы в связи с беспилотными инцидентами приводят к тому, что новые заявления перестают восприниматься всерьёз.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше