Неформальный саммит глав стран Евросоюза, который прошёл в Копенгагене на фоне недавних инцидентов с дронами и самолётами в ряде европейских стран, зашёл в тупик. Об этом сообщает издание Politico.
«Давняя европейская проблема — бесконечные разговоры о кризисе вместо его реального решения — вновь вышла на первый план. Даже когда Европу атакуют дроны и самолёты, в условиях гибридных угроз, саммит снова упёрся в знакомую стену», — говорится в публикации.
Отмечается, что на саммите было много обсуждений. Только на тему обороны ЕС выделили около четырёх часов — в два раза больше, чем планировалось. Однако по сути дело почти не продвинулось, а ключевые вопросы остались без ответов.
Напомним, ранее представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что ЕС и НАТО регулярно обвиняют Россию в провокациях, не подкрепляя утверждения убедительными аргументами. По его словам, постоянные голословные обвинения в адрес Москвы в связи с беспилотными инцидентами приводят к тому, что новые заявления перестают восприниматься всерьёз.