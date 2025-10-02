В Красноярске открыли движение по улице Лесной после ремонтных работ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Как и планировалось, в конце сентября возобновлено движение транспорта по улице Лесной, 429/48. Восстановительные работы здесь близятся к завершению, поэтому автомобилистов просят быть внимательнее при проезде.