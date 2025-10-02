Ричмонд
В Красноярске открыли движение по улице Лесной после ремонтных работ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Как и планировалось, в конце сентября возобновлено движение транспорта по улице Лесной, 429/48. Восстановительные работы здесь близятся к завершению, поэтому автомобилистов просят быть внимательнее при проезде.

Источник: НИА Красноярск

На участке Лесная, 429/48 уложены новые водопропускные трубы, проведена отсыпка дороги и обочин. Сейчас специалисты обустраивают бетонные «оголовки» труб, которые предотвращают размывание примыканий. Параллельно ведется работа по укреплению откосов, сообщает мэрия.

На другом участке — Лесная, 128 — проложены бетонные лотки для отвода воды, продолжается укрепление крутого склона плитами. После этого подрядчики проведут бетонирование примыканий лотков к грунту, отсыпку дорожного полотна и восстановление тротуара. Здесь работы осложняются интенсивным трафиком и постоянным поступлением воды.

За устранение аварийной ситуации отвечает компания «САТП».