В Красноярске открыли движение по улице Лесной после ремонтных работ

На участке Лесная, 429/48 уложены новые водопропускные трубы, проведена отсыпка дороги и обочин. Сейчас специалисты обустраивают бетонные «оголовки» труб, которые предотвращают размывание примыканий. Параллельно ведется работа по укреплению откосов, сообщает мэрия.
На другом участке — Лесная, 128 — проложены бетонные лотки для отвода воды, продолжается укрепление крутого склона плитами. После этого подрядчики проведут бетонирование примыканий лотков к грунту, отсыпку дорожного полотна и восстановление тротуара. Здесь работы осложняются интенсивным трафиком и постоянным поступлением воды.
За устранение аварийной ситуации отвечает компания «САТП».