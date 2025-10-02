В Хабаровском крае вводятся QR-коды для подтверждения статуса пенсионера

В Хабаровском крае, как и по всей России, с 1 октября 2025 года начал действовать новый формат подтверждения пенсионного статуса. Минтруд ввёл возможность использовать для этого электронный QR-код, формируемый на портале госуслуг.
QR-код содержит сведения о назначенной пенсии и позволяет неработающим гражданам оперативно подтверждать свой статус при получении льгот и услуг. Его можно предъявлять в транспорте, поликлиниках, магазинах или музеях, просто показав экран смартфона.
Для получения кода требуется подтверждённая учётная запись на портале госуслуг. В личном кабинете нужно выбрать соответствующий раздел, после чего документ с QR-кодом можно сохранить в формате PDF и при необходимости распечатать.
Документ включает фамилию, имя, отчество, СНИЛС, вид и срок назначения пенсии. Фотография, как в бумажном удостоверении, не требуется: идентификация осуществляется через приложение госуслуг.
При этом действующие бумажные удостоверения сохраняют силу. Пенсионеры вправе использовать как привычный документ, так и электронный QR-код, либо сразу оба формата в зависимости от конкретной ситуации.