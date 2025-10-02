Новосибирцы могут выбрать Молодежную столицу региона-2026

«Звание “Молодежная столица Новосибирской области” открывает двери для проведения областных и межрайонных мероприятий для молодежи. Мы формируем годовой план проектов и программ, объединяя активности разных ведомств. Муниципальный район, прошедший конкурсный отбор, должен был предложить лучшие условия по организации, содержанию и софинансированию, а также взять на себя проведение ключевых событий в течение года. В свою очередь, Правительство региона поддержит проведение главного события — Дня молодежи 2026 — своим софинансированием», — рассказал руководитель департамента молодежной политики региона Василий Носков.