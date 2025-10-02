В Вашингтоне из-за шатдауна закрыли Ботанический сад и Библиотеку Конгресса

Капитолий, Библиотека Конгресса и Ботанический сад в Вашингтоне закрыты для посетителей с 1 октября вследствие временного прекращения работы правительства США (шатдаун).
На дверях указанных учреждений были вывешены таблички с надписями «закрыто из-за приостановки финансирования». В числе этих объектов также оказался Монумент Вашингтону.
Вместе с тем часть достопримечательностей, которые работают за счёт государственного бюджета, всё ещё открыты. Так, Смитсоновский институт сообщил, что его музеи, исследовательские центры и Национальный зоопарк будут использовать средства, выделенные в прошлом году. Они останутся открытыми как минимум до 6 октября.
Напомним, шатдаун в США начался из-за разногласий с представителями Демократической партии по вопросу принятия федерального бюджета. По оценкам бюджетного управления Конгресса, приостановка работы правительства обходится налогоплательщикам расходами в размере около $400 млн ежедневно.