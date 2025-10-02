Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

У берегов Камчатки зафиксировали 13 афтершоков

Специалисты продолжают отслеживать вулканическую активность в регионе.

Источник: Аргументы и факты

У берегов Камчатки за последние сутки было зафиксировано 13 афтершоков магнитудой от 3,5 до 5,1, сообщает Главное управление МЧС России по Камчатскому краю. Отмечается, что один из подземных толчков ощущался жителями региона.

Специалисты продолжают отслеживать вулканическую активность в регионе. По данным ученых, признаки повышенной активности наблюдаются у вулканов Безымянный, Шивелуч, Ключевской, Карымский, Камбальный и Крашенинников. В связи с этим жителям и туристам рекомендуют воздерживаться от посещения опасных районов.

Накануне у берегов полуострова было зарегистрировано шесть афтершоков магнитудой до 6,1. Один из них также был ощутим в населенных пунктах, что подтверждает сохраняющуюся высокую сейсмическую активность региона.

Напомним, 24 сентября вулкан Крашенинникова вновь выбросил пепел. По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), высота пеплового облака достигла 2−2,4 км.

Узнать больше по теме
Камчатский край: один большой природный заповедник и самая сейсмоопасная часть РФ
Камчатский край — дальневосточный российский регион, занимающий полуостров Камчатку и частично материк, Командорские и Карагинский острова. Эта территория известна высокой сейсмической активностью и уникальными возможностями для рекреационного туризма. Рассказываем обо всех особенностях края.
Читать дальше