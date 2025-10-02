У берегов Камчатки зафиксировали 13 афтершоков

У берегов Камчатки за последние сутки было зафиксировано 13 афтершоков магнитудой от 3,5 до 5,1, сообщает Главное управление МЧС России по Камчатскому краю. Отмечается, что один из подземных толчков ощущался жителями региона.
Специалисты продолжают отслеживать вулканическую активность в регионе. По данным ученых, признаки повышенной активности наблюдаются у вулканов Безымянный, Шивелуч, Ключевской, Карымский, Камбальный и Крашенинников. В связи с этим жителям и туристам рекомендуют воздерживаться от посещения опасных районов.
Накануне у берегов полуострова было зарегистрировано шесть афтершоков магнитудой до 6,1. Один из них также был ощутим в населенных пунктах, что подтверждает сохраняющуюся высокую сейсмическую активность региона.
Напомним, 24 сентября вулкан Крашенинникова вновь выбросил пепел. По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), высота пеплового облака достигла 2−2,4 км.