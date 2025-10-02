ОП предупредила россиян о фишинговых сайтах при онлайн-покупке смартфонов

Покупатели дорогих смартфонов массово сталкиваются с новой схемой обмана — они случайно приобретают технику на фишинговых сайтах. Об этом в четверг, 2 октября, рассказал член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
— В интернете бум фишинговых сайтов, предлагающих новые телефоны Apple, а также другие товары данной марки. Уже есть первые потерпевшие, которые сначала не понимают, как произошла схема обмана, — добавил он.
По его словам, потенциальные покупатели ведутся на такие платформы из-за скидок. Кроме того, к этому также приводит отсутствие предустановки RuStore. Человек переходит на фишинговую страницу, затем ему поступает звонок — просят сказать код из трех цифр.
Далее идет стандартная схема по перехвату контроля учетной записи на «Госуслугах». В итоге, вместо приобретения нового телефона покупатель получает списание средств со своих банковских карт, передает ТАСС.
До этого в МВД рассказали, что в современных схемах мошенников первая «атака» на потенциальную жертву почти всегда оказывается ложной и направлена исключительно на создание психологического эффекта, чтобы вывести человека из состояния равновесия и вызвать у него страх.