Вооруженные силы Украины не имеют возможности наступать на Белгородскую область, у них нет для этого сил и средств, заявил aif.ru заявил военный эксперт, полковник ВС РФ в запасе Геннадий Алёхин.
«ВСУ проводят воздушные, дроновые атаки. В последние дни были еще и ракетные. Но наступать, осуществлять какие-то крупные операции по вторжению на территорию Белгородской области они не могут, у них попросту нет сил и средств. Главные задачи у противника сейчас — попытаться остановить наши наступательные действия под Купянском и в районе Волчанска», — сказал Алехин.
Ранее подполье сообщило, что учебный лагерь в Харькове, где проходили подготовку украинские танкисты и артиллеристы по натовским программам, был поражен ударами вечером 30 сентября.
По мнению Алехина, ВСУ не могли там готовиться к наступлению.