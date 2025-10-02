Полковник Алехин: у ВСУ не хватит сил для наступления на Белгород

«ВСУ проводят воздушные, дроновые атаки. В последние дни были еще и ракетные. Но наступать, осуществлять какие-то крупные операции по вторжению на территорию Белгородской области они не могут, у них попросту нет сил и средств. Главные задачи у противника сейчас — попытаться остановить наши наступательные действия под Купянском и в районе Волчанска», — сказал Алехин.