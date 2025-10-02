Ричмонд
Полковник Алехин: у ВСУ не хватит сил для наступления на Белгород

Украинские военные проводят дроновые атаки, но сил и средств для наступления у противника нет, отметил эксперт.

Источник: Аргументы и факты

Вооруженные силы Украины не имеют возможности наступать на Белгородскую область, у них нет для этого сил и средств, заявил aif.ru заявил военный эксперт, полковник ВС РФ в запасе Геннадий Алёхин.

«ВСУ проводят воздушные, дроновые атаки. В последние дни были еще и ракетные. Но наступать, осуществлять какие-то крупные операции по вторжению на территорию Белгородской области они не могут, у них попросту нет сил и средств. Главные задачи у противника сейчас — попытаться остановить наши наступательные действия под Купянском и в районе Волчанска», — сказал Алехин.

Ранее подполье сообщило, что учебный лагерь в Харькове, где проходили подготовку украинские танкисты и артиллеристы по натовским программам, был поражен ударами вечером 30 сентября.

По мнению Алехина, ВСУ не могли там готовиться к наступлению.