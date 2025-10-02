Омичи показали себя перфекционистами в области домашнего ремонта

Ремонт для большинства омичей — это проект, требующий тщательного планирования. К такому выводу пришли эксперты интернет-платформы «Авито», проведя среди жителей региона опрос на эту тему.
Жители Омска очень тщательно подходят к выбору и покупке материалов для проведения в своих жилищах ремонта, а также уделяют значительное внимание к поиску надежных бригад. При этом, полностью полагаются на собственные силы и умения лишь 9% опрошенных омичей — свои квартиры они доверяют только собственным рукам.
Однако большинство жителей мегаполиса предпочитают связываться с профессионалами. Например, при работе с электрикой и инженерными системами отдают предпочтение сторонним мастерам 56% жителей региона. Зовут специалистов, если нужны специальные инструменты, 46% омичей, и такое же количество опрошенных жителей готовы нанимать профессионалов при сложных проектах, например перепланировке.
Из еще интересных цифр опроса стоит отметить экономическую составляющую ремонтных работ. Так 42% омичей отдают предпочтение высокому качеству: готовы заплатить дороже, если это позволит избежать переделок. При этом 23% омичей делают ставку на качественные материалы и стараются экономить на услугах, а 7% — наоборот, предпочитают платить больше мастерам. А еще, несмотря на обилие обучающей информации в интернете, главным источником получения знаний омичей о различных ремонтных работах являются друзья и родственники — так ответили 59% респондентов.