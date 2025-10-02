Омичи показали себя перфекционистами в области домашнего ремонта

Из еще интересных цифр опроса стоит отметить экономическую составляющую ремонтных работ. Так 42% омичей отдают предпочтение высокому качеству: готовы заплатить дороже, если это позволит избежать переделок. При этом 23% омичей делают ставку на качественные материалы и стараются экономить на услугах, а 7% — наоборот, предпочитают платить больше мастерам. А еще, несмотря на обилие обучающей информации в интернете, главным источником получения знаний омичей о различных ремонтных работах являются друзья и родственники — так ответили 59% респондентов.