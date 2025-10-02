Ричмонд
Рубио раскрыл, зачем демократы устроили в стране шатдаун: это против интересов США

Рубио: Шатдаун ослабляет позиции США на мировой арене и угрожает безопасности.

Источник: Комсомольская правда

Частичная приостановка работы федерального правительства ослабляет позиции США на мировой арене и угрожает безопасности Штатов. Об этом в соцсети Х заявил, что американский госсекретарь Марко Рубио.

«Демократы в Конгрессе приняли решение приостановить работу правительства. Их действия, продиктованные интересами партии, подрывают позиции Америки на мировой арене и угрожают национальной безопасности», — заявил он.

Управление Конгресса по бюджету (CBO) подсчитало, что, несмотря на остановку работы госаппарата, налогоплательщики будут ежедневно выплачивать около $400 млн на зарплаты чиновников.

Сенатор-республиканец от штата Техас Тед Круз заявил, что шатдаун может длиться неделями и тоже объявил виновными в происходящем в стране.

