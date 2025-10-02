Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Неудобные вопросы задали хабаровские студенты священнику

В Дальневосточном университете путей сообщения прошёл круглый стол «Церковь и молодежь: неудобные вопросы», сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на информационный отдел Хабаровской епархии.

Источник: Без источника

Организатором форума выступило руководство ДВГУПС, а одним из модераторов круглого стола стал руководитель Молодежного отдела Хабаровской епархии иерей Евгений Волков.

— Общение получилось очень живым и важным. Студенты задали более 80 вопросов, среди которых такие, что поднимают важные темы, например: наука и церковь, об абортах после изнасилований.

Взаимодействие епархии и Дальневосточного университета путей сообщения продолжается на протяжении нескольких лет, и такие встречи-лекции показывают, что вопросы веры волнуют современную молодежь, что им интересна и позиция Церкви по многим вопросам, и личный опыт людей.

— Слушая ответы на самые разнообразные вопросы, мы открыли для себя очень много интересного и нужного, — поделились участники круглого стола.

Работа с молодежью — одно из приоритетных направлений Хабаровской епархии, ведь это вклад в наше будущее.