Неудобные вопросы задали хабаровские студенты священнику

Взаимодействие епархии и Дальневосточного университета путей сообщения продолжается на протяжении нескольких лет, и такие встречи-лекции показывают, что вопросы веры волнуют современную молодежь, что им интересна и позиция Церкви по многим вопросам, и личный опыт людей.