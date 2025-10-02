Неудобные вопросы задали хабаровские студенты священнику

Организатором форума выступило руководство ДВГУПС, а одним из модераторов круглого стола стал руководитель Молодежного отдела Хабаровской епархии иерей Евгений Волков.
— Общение получилось очень живым и важным. Студенты задали более 80 вопросов, среди которых такие, что поднимают важные темы, например: наука и церковь, об абортах после изнасилований.
Взаимодействие епархии и Дальневосточного университета путей сообщения продолжается на протяжении нескольких лет, и такие встречи-лекции показывают, что вопросы веры волнуют современную молодежь, что им интересна и позиция Церкви по многим вопросам, и личный опыт людей.
— Слушая ответы на самые разнообразные вопросы, мы открыли для себя очень много интересного и нужного, — поделились участники круглого стола.
Работа с молодежью — одно из приоритетных направлений Хабаровской епархии, ведь это вклад в наше будущее.