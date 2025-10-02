Опасное сближение или преувеличение? Что произошло с рейсом Uzbekistan Airways, летевшим в Москву

Согласно сообщениям, оба самолёта снижались перед заходом на посадку. Бизнес-джет находился на высоте 2 743 метра (9 тысяч футов), когда в московскую зону вошёл узбекский борт. Диспетчер дал команду Uzbekistan Airways снижаться до 3 048 метров (10 тысяч футов), но пилоты по какой-то причине подтвердили снижение именно до 2 743 метров — ту же высоту, что и бизнес-джет.
Ситуация осложнилась тем, что никто из диспетчеров не обратил внимание на ошибку в подтверждении: по правилам радиообмена, если пилот неправильно повторяет задание, диспетчер обязан это заметить и повторить команду. Но этого не произошло, хотя в зоне находилось всего шесть самолетов — никакой «нагрузки», мешающей работе, не было.
В результате самолет Uzbekistan Airways снизился ниже положенного эшелона. Нарушились минимальные интервалы между бортами: горизонтально — около 3 километров при норме в 5 километров, вертикально — 700 футов вместо положенных 1 000. По авиационным стандартам это уже повод для включения систем предупреждения столкновения (TCAS или СПОС). Однако, по официальной информации, сигналы TCAS на бортах не прозвучали, а оба экипажа спокойно завершили посадку.
Росавиация квалифицировала этот случай как авиационный инцидент и начала расследование.
На фоне шумихи, Uzbekistan Airways выступила с официальным заявлением, в котором опровергла обвинения в нарушении правил.
«Информация о нарушении экипажем правил выдерживания высоты является непроверенной. Во время полёта в зоне московского аэроузла экипаж строго следовал указаниям диспетчера. Все эшелоны поддерживались в соответствии с установленными правилами и процедурами, а также были соблюдены все необходимые интервалы между воздушными судами», — говорится в релизе компании.
Также в компании подчеркнули: «Срабатывания системы предупреждения о сближении воздушных судов не было. Замечаний или претензий от московских диспетчеров в адрес экипажа не поступало».
Uzbekistan Airways настаивает на том, что безопасность полётов — абсолютный приоритет авиакомпании, и все экипажи неукоснительно соблюдают международные нормы и указания органов управления воздушным движением.