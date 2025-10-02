Опасное сближение или преувеличение? Что произошло с рейсом Uzbekistan Airways, летевшим в Москву

Ситуация осложнилась тем, что никто из диспетчеров не обратил внимание на ошибку в подтверждении: по правилам радиообмена, если пилот неправильно повторяет задание, диспетчер обязан это заметить и повторить команду. Но этого не произошло, хотя в зоне находилось всего шесть самолетов — никакой «нагрузки», мешающей работе, не было.