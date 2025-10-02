Жительнице Красноярского края вернули 80 тысяч рублей за неработающий телевизор

Жительнице Шарыпова вернули почти 80 тысяч рублей за новый телевизор, который «не хотел работать». Как рассказали в Роспотребнадзоре Красноярского края, женщина купила технику в интернет-магазине, однако уже на второй день использования что-то пошло не так.