Жительнице Красноярского края вернули 80 тысяч рублей за неработающий телевизор

Жительнице Шарыпова вернули почти 80 тысяч рублей за новый телевизор, который «не хотел работать». Как рассказали в Роспотребнадзоре Красноярского края, женщина купила технику в интернет-магазине, однако уже на второй день использования что-то пошло не так.
Телевизор стоимостью 79 999 рублей просто перестал включаться. Горожанка пришла в магазин с требованием вернуть деньги за некачественный товар, но вместо этого продавец забрал товар на проверку качества. Такое решение не устроило потребителя.
Специалисты ведомства проконсультировали женщину и помогли ей составить претензию. После этого торговая точка вернула полную стоимость покупки.
