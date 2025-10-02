Ричмонд
Жительнице Красноярского края вернули 80 тысяч рублей за неработающий телевизор

Магазин вернул жительнице Шарыпова почти 80 тысяч рублей за новый телевизор, который «не хотел работать».

Источник: Комсомольская правда

Жительнице Шарыпова вернули почти 80 тысяч рублей за новый телевизор, который «не хотел работать». Как рассказали в Роспотребнадзоре Красноярского края, женщина купила технику в интернет-магазине, однако уже на второй день использования что-то пошло не так.

Телевизор стоимостью 79 999 рублей просто перестал включаться. Горожанка пришла в магазин с требованием вернуть деньги за некачественный товар, но вместо этого продавец забрал товар на проверку качества. Такое решение не устроило потребителя.

Специалисты ведомства проконсультировали женщину и помогли ей составить претензию. После этого торговая точка вернула полную стоимость покупки.

Ранее мы писали, что в Хакасии раскрыли мошенничество при покупке автозапчастей онлайн.