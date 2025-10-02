Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фон дер Ляйен: ЕС меняет подход к антироссийским санкциям

Европейский союз (ЕС) намерен поменять подход «от поэтапного усиления давления к жестким мерам» в отношении России. Об этом в среду, 1 октября, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам саммита в Дании.

Европейский союз (ЕС) намерен поменять подход «от поэтапного усиления давления к жестким мерам» в отношении России. Об этом в среду, 1 октября, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам саммита в Дании.

Она отметила, что с нынешней политической обстановкой давление на Москву — это разумное решение.

— И с этой целью мы предложили новый подход к санкциям. Мы не предлагаем больше поэтапные санкции, мы предлагаем гораздо более жесткие меры в отношении энергетики, финансовых услуг и торговли, — уточнила политик.

Специалисты внесут свои предложения в рамках 19-го пакета ограничительных мер — они обсуждаются прямо сейчас, передает РИА Новости.

Недавно стало известно, что Великобритания вложила значительные средства в изучение последствий санкций в отношении России. Согласно данным портала государственных закупок, правительство потратило минимум 756 тысяч фунтов стерлингов.

До этого в информационное пространство также просочился документ, согласно которому страны так называемой коалиции желающих — Франция, Великобритания, Польша и Румыния — разработали план военного присутствия на Украине под прикрытием миротворческой миссии.

Узнать больше по теме
Урсула фон дер Ляйен: биография европейского политика и многодетной матери
Нынешнего председателя Европейской комиссии не раз включали в мировые рейтинги: она входила в список ста самых влиятельных людей по версии журнала Time и возглавляла аналогичные у Forbes. Рассказываем, как доктор медицинских наук Урсула Гертруда фон дер Ляйен стала высокопоставленным чиновником.
Читать дальше