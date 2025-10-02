Видео с дракой вратарей хоккейных команд Владивостока и Омска «взорвало» Сеть

Матч в Омске между «Авангардом» и «Адмиралом» запомнился болельщикам не только счётом 6:1, но и редкой для хоккея сценой — на льду подрались вратари, сообщает ИА PrimaMedia.
Настоящее шоу развернулось на G-Drive Арене в день её трёхлетия. В ходе встречи вратари Адам Хуска («Адмирал») и Андрей Мишуров («Авангард») сошлись в драке прямо на льду. Даже арбитры на несколько секунд растерялись, не понимая, кому выписывать штрафы. В итоге каждому назначили по пять минут.
Для владивостокского «Адмирала» это четвертое поражение подряд.
Адам Хуска о бое с Мишуровым:
«Сегодня была эмоциональная игра. Нервы были на пределе. Мы вызвали друг друга в центр площадки. Дальше вы все видели сами — получился неплохой бой. После матча мы пожали друг другу руки. Никаких претензий нет».
После инцидента ворота команд заняли Дмитрий Шугаев и Никита Серебряков. Атмосфера на трибунах накалилась до предела, а болельщики восприняли событие как своеобразный «подарок» к юбилею арены.
Завершился матч уверенной победой омского «Авангарда» со счётом 6:1.