Видео с дракой вратарей хоккейных команд Владивостока и Омска «взорвало» Сеть

Настоящее шоу развернулось на G-Drive Арене в день её трёхлетия. В ходе встречи вратари Адам Хуска («Адмирал») и Андрей Мишуров («Авангард») сошлись в драке прямо на льду. Даже арбитры на несколько секунд растерялись, не понимая, кому выписывать штрафы. В итоге каждому назначили по пять минут.